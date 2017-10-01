В Киеве на Печерске дважды поджигали автомобили, опубликованы фото и видео

По предварительной информации, причина возгорания машины — поджог.

на Печерске дважды ночью поджигали автомобили.

Так на улице Михаила Бойчука в результате поджога неизвестными загорелся автомобиль Daewoo Lanos.

Как рассказал водитель Daewoo Lanos, в его автомобиле сработала сигнализация —когда он выглянул в окно, то увидел свое горящее авто, сообщает "Эспрессо".

Он выскочил из дома, завел автомобиль и выехал со двора, чтобы не загорелись другие машины. Когда прибыли спасатели, они отключили аккумулятор и потушили автомобиль.

По предварительной информации, причина возгорания машины — поджог.

Сразу после этого инцидента, пожарные выехали на аналогичный поджог автомобиля на улице Подвысоцкого.



По данным ГСЧС, в результате пожара на Подвысоцкого автомобиль Honda CR-V выгорел полностью. Во время пожара огнем были повреждены рядом расположенные автомобили Nissan Micra и Mitsubishi.

Напомним, 30 сентября, в Киеве на Воздухофлотском проспекте столкнулись три автомобиля, пострадали два человека.

фото: espreso.tv; видео: Kyiv Operativ