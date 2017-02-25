В Киеве на пешеходном переходе Chevrolet сбил мать с двумя детьми

Мать и двух несовершеннолетних детей госпитализировали.

espreso.tv В Киеве, на проспекте Академика Палладина возле поворота на поселок Коцюбинское водитель Chevrolet сбил мать с двумя несовершеннолетними детьми на пешеходном переходе.

По словам водителя, он разворачивался, и когда ему ослепило глаза солнце, он не увидел пешеходов, собщает "Эспрессо".

Мать и двух несовершеннолетних детей госпитализировали. У матери и у одной из ее дочерей медики обнаружили ушиб мягких тканей, вторая дочь — невредима.

Напмоним, 25 февраля, в Волновахском районе Донецкой области военный автомобиль ЗИЛ-131 попал в ДТП. В результате аварии местная жительница скончалась на месте.