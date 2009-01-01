В Киеве на Подоле столкнулись грузовик и мотоцикл, пилот получил много травм

Авария случилась сегодня, пострадавший попал в больницу.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что авария случилась на ул. Набережно-Крещатицкая, 39.
"Пилот мото получил множественные травмы, госпитализирован", — отмечается в сообщении. На месте происшествия работали, в частности, полицейские и медики скорой помощи.
Напомним, вечером 24 сентября в Киеве на Столичном шоссе BMW догнал Chevrolet, погиб водитель второй иномарки, первая — загорелась, мужчина, который находился за ее рулем, скрылся. Позже владелец BMW подал заявление о якобы угоне машины.