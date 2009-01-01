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В Киеве на Подоле столкнулись грузовик и мотоцикл, пилот получил много травм

Сегодня, 17:36

Авария случилась сегодня, пострадавший попал в больницу.

больница, скорая, неотложка
Скорая помощь, иллюстрация
В среду, 27 сентября, в Подольском районе Киева столкнулись грузовик и мотоцикл, пилот получил много травм.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария случилась на ул. Набережно-Крещатицкая, 39.

"Пилот мото получил множественные травмы, госпитализирован", — отмечается в сообщении. На месте происшествия работали, в частности, полицейские и медики скорой помощи.

Напомним, вечером 24 сентября в Киеве на Столичном шоссе BMW догнал Chevrolet, погиб водитель второй иномарки, первая — загорелась, мужчина, который находился за ее рулем, скрылся. Позже владелец BMW подал заявление о якобы угоне машины.

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Киев, ДТП, мотоцикл, мото, пилот, грузовик, авария
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