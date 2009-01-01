В Киеве на скамейке умер мужчина

Инцидент случился сегодня утром в Святошинском районе столицы.

Скорая помощь, иллюстрация

В понедельник утром, 30 октября, в Святошинском районе Киева во дворе одного из домов на скамейке

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел на проспекте Академика Палладина.

"Приехала "скорая", постояли полчаса, уехали. Приехала полиция, постояли полчаса, уехали... Уже два часа тело просто лежит посреди двора", — говорится в сообщении.

Напомним, днем 19 октября в Подольском районе Киева на рельсах нашли мертвым мужчину, на теле правоохранители обнаружили огнестрельные ранения, рядом с ним лежало ружье.