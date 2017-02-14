В Киеве на тротуаре произошел мощный взрыв, у пешеходов обгорела одежда

Последствия взрыва могли быть очень трагическими, так как в пяти метрах от эпицентра взрыва находится газовая подстанция.

Взрыв на тротуаре в Киеве. фото: magnolia-tv.com

В Киеве на улице Короленковская, 24 на тротуаре прогремел сильный взрыв. Осколки асфальта взлетели на четыре метра вверх.

На месте происшествия работает аварийная газовая служба, "Киевэнерго" и правоохранители. Обстоятельства ЧП пока не комментируют, сообщает "Магнолия-ТВ".

Очевидцы рассказывают, что, когда двое мужчин шли по тротуару, под землей произошел взрыв. У пешеходов, которые оказались в эпицентре события, обгорела одежда. Один из мужчин получил ожоги лица.

Мужчинам удалось самостоятельно погасить на себе огонь, они побежали в ближайшую аптеку.

Что касается причин взрыва, были подозрения, что произошел выток газа. Сейчас эту версию проверяет служба газа.

Еще одна версия, пока окончательно не подтвержденная — произошел взрыв высоковольтных кабелей, находящихся под землей.

Последствия взрыва могли быть очень трагическими, так как в пяти метрах от эпицентра взрыва находится газовая подстанция.

В КГГА выдвинули версию причин взрыва на Короленковской в Киеве, сообщает Сегодня.

"Нам поступило сообщение, что проходящий пешеход бросил бычок в канализационный люк, после чего прозвучал взрыв. Но на месте ЧП никакого люка нет. Предварительно, могло произойти короткое замыкание в кабеле мощностью 10 кВт, которое и вызвало последующий взрыв.

Мое личное предположение — такое могло случиться из-за попадания воды в поврежденный кабель. Но окончательные выводы должно сделать следствие", — сказал начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева на парковке недалеко от бизнес-центра выстрелом в грудь убили мужчину, правоохранители ищут злоумышленника.

фото: "Магнолия-ТВ".