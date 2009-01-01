В Киеве на улице умер подросток

Инцидент случился вчера поздно вечером в Соломенском районе столицы.

Скорая помощь, иллюстрация

В пятницу поздно вечером, 10 ноября, в Соломенском районе Киева на улице умер 15-летний парень.

Об этом говорится на сайте полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Метростроевской, врачи "скорой" приезжали на место происшествия, но ничем не смогли помочь подростку.

"По предварительной информации, парень перелезал через металлический забор и упал на землю. Он получил травму головы", — отмечается в сообщении.

Приятели погибшего рассказал прибывшим полицейским, что они все вместе гуляли на улице, а потом тот перепрыгнул через металлическое ограждение одного из заведений. После этого друзья увидели юношу на земле, он лежал без сознания.

Подростки вызвали скорую помощь, медики "провели комплекс реанимационных действий", а вскоре констатировали смерть парня. Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее в Печерском районе Киева мужчина с молотком набросился на заместителя председателя правления одного из публичных акционерных обществ, водитель управленца, чтобы остановить злоумышленника, выстрелил в него из травматического оружия и ранил в ногу.