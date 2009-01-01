В Киеве на взятке погорел крупный чиновник из Генпрокуратуры, опубликованы фото

На взятке в 3 тыс. долл. погорел замначальника одного из управлений ГПУ.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке и задержали замначальника одного из управлений ГПУ.

Как сообщает пресс-центр ведомства, правоохранители установили, что прокурор требовал от гражданина 3 тысячи долларов за то, чтобы дать указание органам досудебного расследования активизировать следственные действия в уголовных производствах, в которых человек является потерпевшим.

"Оперативники спецслужбы задержали заместителя начальника вблизи одного из зданий прокуратуры во время получения всей суммы взятки"—, говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в Киеве силовики после получения взятки задержали чиновника местного управления Госагентства водных ресурсов, он требовал от гражданина 1 тыс. 200 долларов.

Фото: ssu.gov.ua