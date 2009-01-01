В Киеве на ж/д вокзале у дончанина изъяли шесть карабинов

Оружие привезли в столицу для перепродажи.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"При досмотре багажа пассажира поезда "Мариуполь—Киев" правоохранители обнаружили шесть карабинов иностранного производства. Мужчина также имел при себе пять разрешений на ношение и хранение оружия, которые, по предварительной оценке, являются поддельными", — сказано в сообщении.
Дончанин объяснил, что оружие было приобретенное на востоке Украины, а привез его в столицу для перепродажи заинтересованным лицам.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, двумя месяцами ранее под Киевом у грузинского гастролера изъяли арсенал оружия.
фото: ssu.gov.ua