В Киеве на ж/д вокзале у дончанина изъяли шесть карабинов

Оружие привезли в столицу для перепродажи.

Изъятое оружие СБУ

В Киеве на центральномправоохранители задержали жителя Донецкой области, у которого изъяли шесть карабинов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"При досмотре багажа пассажира поезда "Мариуполь—Киев" правоохранители обнаружили шесть карабинов иностранного производства. Мужчина также имел при себе пять разрешений на ношение и хранение оружия, которые, по предварительной оценке, являются поддельными", — сказано в сообщении.

Дончанин объяснил, что оружие было приобретенное на востоке Украины, а привез его в столицу для перепродажи заинтересованным лицам.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, двумя месяцами ранее под Киевом у грузинского гастролера изъяли арсенал оружия.

фото: ssu.gov.ua