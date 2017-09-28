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В Киеве начался потоп из-за прорыва труб

Сегодня, 19:28

По словам работников, причиной мог оказаться возраст водопроводной трубы, которой уже 60 лет.

Потоп
Сегодня, 28 сентября, в Киеве на пересечении улиц Гарматной и Выборгской прорвало трубу в водопроводе. 

Об этом пишет Информатор.

Из-за аварии произошел потоп.

Причина, по которой прорвало трубу, пока неизвестна, в ближайшее время на месте будут вестись ремонтные работы в водопроводе. Сразу после прорыва на Выборгскую приехала Аварийная служба "Киевводоканала".

Потоп
facebook.com/dtp.kiev.ua

Представители службы занялись откачкой воды, при этом потоп все время увеличивался вдоль Гарматной. Около 17:40 им удалось остановить распространение воды.

По словам работников, причиной мог оказаться возраст водопроводной трубы, которой уже 60 лет.

Напомним, в Киеве после ливня начался потоп.

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Киев, потоп, водоканал, труба, прорыв
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