В Киеве накрыли банду наркоторговцев

Силовики изъяли из незаконного оборота почти килограмм метадона.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что наркоторговцы имели четкую иерархическую структуру.
"Организаторы осуществляли общее руководство, распределяли доходы и оптом доставляли наркотики в Киев и Киевскую область из других регионов Украины", — отметили в спецслужбе.
По ее данным, операторы отвечали за прием заказов по телефону от покупателей, контролировали поступление денег на платежные карточки одного из банков и сообщали наркозависимым о местах расположения "закладок".
Курьеры непосредственно делали "закладки" с метадоном на территории столичного региона и рассказывали об их местонахождении операторам. На начальном этапе спецоперации оперативники СБУ задокументировали незаконную деятельность операторов и курьеров наркогруппировки.
На втором этапе силовики получили доказательства преступной деятельности организаторов и задержали их во время очередной поставки партии наркотика в Киев. Из незаконного оборота правоохранители изъяли почти килограмм метадона и пистолеты.
Ранее в Киеве правоохранители выяснили, что владелец частной автотранспортной компании финансировал боевиков самопровозглашенной ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua