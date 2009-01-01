В Киеве накрыли банду наркоторговцев

Силовики изъяли из незаконного оборота почти килограмм метадона.

Метадон ssu.gov.ua

В Киевемежрегиональной организованной преступной группы торговцев метадоном (наркотик).

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что наркоторговцы имели четкую иерархическую структуру.

"Организаторы осуществляли общее руководство, распределяли доходы и оптом доставляли наркотики в Киев и Киевскую область из других регионов Украины", — отметили в спецслужбе.

По ее данным, операторы отвечали за прием заказов по телефону от покупателей, контролировали поступление денег на платежные карточки одного из банков и сообщали наркозависимым о местах расположения "закладок".

Курьеры непосредственно делали "закладки" с метадоном на территории столичного региона и рассказывали об их местонахождении операторам. На начальном этапе спецоперации оперативники СБУ задокументировали незаконную деятельность операторов и курьеров наркогруппировки.

На втором этапе силовики получили доказательства преступной деятельности организаторов и задержали их во время очередной поставки партии наркотика в Киев. Из незаконного оборота правоохранители изъяли почти килограмм метадона и пистолеты.

Пистолеты ssu.gov.ua

Ранее в Киеве правоохранители выяснили, что владелец частной автотранспортной компании финансировал боевиков самопровозглашенной ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua