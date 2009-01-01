В Киеве накрыли банду, штамповавшую фальшивые паспорта для нелегалов

Члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока.

В Киеве штамповали фальшивые паспорта СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно Нацполицией задержали участников организованной группы, которые изготавливали поддельные документы для легализации нелегальных мигрантов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока, которых сообщники должны были нелегально переправлять через государственную границу Украины.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли поддельные печати государственных органов власти Украины, частных организаций, банковских учреждений, нотариусов, а также бланки паспортов, свидетельств о рождении, видов на жительство, доверенностей и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Значительную часть изъятых правоохранителями документов составляли паспорта граждан Российской Федерации, а также иностранцев из регионов с повышенной террористической активностью. Сейчас СБУ осуществляет проверку причастности владельцев этих документов к террористической и иной противоправной деятельности во вред национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее СБУ накрыла банду, переправлявшую нелегалов через границу.

Фото: СБУ.