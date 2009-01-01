В Киеве накрыли банду торговцев оружием и боеприпасами, опубликованы фото

Участники преступной группы, используя специальное оборудование, переделывали стартовое и травматическое оружие в нарезное огнестрельное.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Следователи установили, что участники преступной группы, используя специальное оборудование, переделывали стартовое и травматическое оружие в нарезное огнестрельное, а также изготавливали боеприпасы к нему. "Указанную деятельность они осуществляли исключительно с целью незаконного обогащения, реализуя оружие и боеприпасы среди узкого круга лиц, пользовавшихся их доверием", — говорится в сообщении.
Оружие злоумышленники прятали на территории гаражного кооператива в Киево-Святошинском районе Киевской области, а также частично по месту своего проживания.
Во время обысков правоохранители изъяли пистолеты, карабин, запчасти для изготовления оружия, более тысячи боеприпасов и другие вещественные доказательства.
Один человек задержан, ему сообщено о подозрении. В отношении других участников преступной группы продолжаются следственные (розыскные) действия.
Напомним, ранее в Киеве накрыли банду торговцев оружием из зоны АТО.
Фото: kyiv.gp.gov.ua.