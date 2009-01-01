В Киеве накрыли банду торговцев оружием, опубликованы фото

Клиентов члены преступной группировки искали через Интернет.

В Киеве накрыли банду торговцев оружием Пресс-центр СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что граждане двух зарубежных стран организовали поставку в Украину оружия в разобранном виде, используя международные почтовые отправления.

Клиентов члены преступной группировки искали через Интернет, оружие отправлялось заказчикам частями также через почтовые сервисы.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из злоумышленников после получения им в почтовом отделении частей пистолетов Glock 19 и Zastsva M57, которые поступили в Украину в двух международных отправлениях.

Во время проведения обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли пистолет "Глок-26", два пистолета неизвестного производства и детали боевого оружия.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось о задержании банды торговцев оружием.

Фото: СБУ.