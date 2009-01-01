В Киеве накрыли банду угонщиков. Шантажировали владельцев авто, опубликовано видео

Было установлено, что этим занимается профессиональная группа, сообщил Князев.

В Киеве накрыли банду угонщиков handcuffs/Shutterstock

В Киеве национальная полиция задержала преступную группировку по угону автомобилей

Об этом рассказал начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев во время брифинга, в среду, 25 января, сообщает РБК-Украина.

"Было установлено, что этим занимается профессиональная группа. Сегодня в 6 часов утра было проведено 42 обыска по месту их проживания или временного проживания. Задержано 5 человек", — рассказал Князев.

Он отметил, что ранее в правоохранительных органах обратили внимание, что участились случаи возврата угнанных автомобилей за вознаграждение. Таким образом, была установлена группа злоумышленников.

По данным полиции, за последние полгода угон автомобилей с целью компенсации за возврат принес ущерба на десятки миллионов гривен.

Напомним, в Днепре поймали наркомана, угнавшего "Жигули".

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