В Киеве накрыли банду угонщиков. Шантажировали владельцев авто, опубликовано видео

Было установлено, что этим занимается профессиональная группа, сообщил Князев.
Об этом рассказал начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев во время брифинга, в среду, 25 января, сообщает РБК-Украина.
"Было установлено, что этим занимается профессиональная группа. Сегодня в 6 часов утра было проведено 42 обыска по месту их проживания или временного проживания. Задержано 5 человек", — рассказал Князев.
Он отметил, что ранее в правоохранительных органах обратили внимание, что участились случаи возврата угнанных автомобилей за вознаграждение. Таким образом, была установлена группа злоумышленников.
По данным полиции, за последние полгода угон автомобилей с целью компенсации за возврат принес ущерба на десятки миллионов гривен.
Напомним, в Днепре поймали наркомана, угнавшего "Жигули".
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