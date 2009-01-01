В Киеве накрыли группу мошенников — выманили у бизнесмена-иностранца полмиллиона долларов

Организатор преступления находится под стражей, отметили в прокуратуре.

Деньги, которые получил злоумышленник facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киевегруппу мошенников, которые под предлогом продажи земельных участков выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти 500 тыс. долларов.

Об этом говорится на странице прокуратуры столицы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что организатором преступления является 37-летний уроженец Марокко, его соучастники — четверо жителей Киевской, Львовской и Николаевской областей.

"Указанные лица почти три года вводили в заблуждение иностранного бизнесмена, который подыскивал в Украине земельные участки для обустройства комплексов для отдыха", — отмечается в сообщении.

Для придания своим действиям правдоподобия, каждый из участников преступной группы выполнял в схеме оговоренную роль — нотариусов или владельцев участков. Кроме того, мошенники использовали поддельные правоустанавливающие документы.

Организатор преступления задержан при получении от потерпевшего денег в качестве оплаты за очередной земучасток. Злоумышленник находится под стражей, его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

"С еще четырьмя соисполнителями преступления проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения", — добавили в прокуратуре.

Ранее в Днепропетровской области пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули украинцев на более чем 75 млн гривен, и задержали двух дельцов, причастных к организации преступной схемы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua