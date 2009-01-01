В Киеве накрыли группу "оборотней в погонах", опубликованы фото

Преступники занимались разбойными нападениями, в том числе на заказ, а также мошенническими сделками с недвижимостью.

В Киеве задержали преступную группу с семи человек, в которую входили действующие и бывшие правоохранители.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, преступники занимались разбойными нападениями, в том числе на заказ, а также мошенническими сделками с недвижимостью.

"В составе группировки было три действующих полицейских и четыре гражданских лица. Они орудовали на территории Киева и Киевской области, занимались разбойными нападениями, в том числе, по заказу, а также мошенничеством с недвижимостью", — говорится в сообщении.

Сейчас двум правоохранителям сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК "Разбой". Их сообщникам – 34-летнему уроженцу города Северодвинск (РФ) и 34-летнему уроженцу Винницы — по ч. 5 ст. 27 "Пособничество" и ч. 2 ст. 126 "Пытки" УК.

"Еще одному полицейскому и двум его сообщникам, причастным к незаконному завладению двумя квартирами, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 "Мошенничество", — отметили в прокуратуре.

Полиция проводит обыски по месту работы и жительства фигурантов.

"Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов обнаружены и изъяты поддельные документы (паспорта Украины, служебные удостоверения, нотариально заверенные бланки, документы на квартиры), а также поддельные печати, штампы, устройства для слежения, травматический пистолет и другое", — заявили в прокуратуре.

Напомним, в Кропивницком СБУ совместно с прокуратурой пресекла деятельность организованной преступной группы, состоявшей из руководителей и оперативных работников полиции.

Фото: kyiv.gp.gov.ua