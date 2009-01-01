В Киеве недалеко от метро "Дарница" найдено тело мужчины — СМИ

По предварительной информации, следов насилия не найдено. На место ЧП прибыли два экипажа патрульной полиции.

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Утром в пятницу, 29 сентября, в Киеве недалеко от метро "Дарница", на улице Попудренко был обнаружен труп человека.

Как сообщили в полиции, тело принадлежит мужчине, личность погибшего устанавливается, пишет "Обозреватель".

Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, однако, по предварительной информации следов насилия не найдено.

Отмечается, что на место ЧП прибыли два экипажа патрульной полиции.

"Труп уже был накрыт. Судя по тому, что кроме полиции никого нет, это не криминал. Скорее всего, ЧП произошло недавно", — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Святошинском районе во дворе жилых домов нашли труп без головы.