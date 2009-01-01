В Киеве неизвестные украли из авто сотни тысяч гривен

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

Злоумышленник выбивает окно машины, иллюстрация tsn.ua

В Голосеевском районе Киева злоумышленникии забрали из машины 320 тыс. гривен.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился на Столичном шоссе, 104.

"На протяжении 10-15 минут неизвестные, разбив стекло, похитили из автомобиля 320 тыс. гривен и документы", — отметили журналисты.

Напомним, 5 марта в киевском метро местный житель при посадке в вагон поезда выхватил из рук женщины два пакета с личными вещами и начал убегать, его поймали, а также передали правоохранителям, пассажиры.