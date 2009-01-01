В Киеве неизвестные украли из авто сотни тысяч гривен

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что инцидент случился на Столичном шоссе, 104.
"На протяжении 10-15 минут неизвестные, разбив стекло, похитили из автомобиля 320 тыс. гривен и документы", — отметили журналисты.
Напомним, 5 марта в киевском метро местный житель при посадке в вагон поезда выхватил из рук женщины два пакета с личными вещами и начал убегать, его поймали, а также передали правоохранителям, пассажиры.