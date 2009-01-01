В Киеве неизвестный застрелил адвоката

46-летний адвокат возвращался с работы домой.

Полиция уже установили личность погибшего. kyiv.npu.gov.ua

Сегодня ночью, 21 января,на улице Никольско-Слободская, что в Днепровском районе столицы, неизвестный подстрелил адвоката, от огнестрельных ран он скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы, "по предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где проживал потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители уже установили личность погибшего: это — 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом", — рассказали в полиции.

Напомним, адвоката Юрия Грабовского, который защищал задержанного на Донбассе сержанта спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ Александра Александрова (был осужден, а позже — помилован), нашли мертвым в конце марта 2016 года.