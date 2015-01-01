В Киеве неизвестные снова громили МАФы, владельцы дали бой "титушкам": опубликованы фото и видео

Предприниматели-владельцы киосков выступили против нападавших.
Об этом сообщил журналист Василий Апасов на своей странице в Facebook.
Как видно на ролике, против нападавших выступили предприниматели-владельцы киосков.
Между сторонами произошли столкновения. На месте происшествия также находились сотрудники полиции и врачи скорой помощи.
Представители группы "Сила громад" в Facebook сообщают, что "спецвойска приехали вдвое большем составе. Было 2 драки. Есть пострадавшие. Предприниматели дали бой бульдозерам и титушкам. выиграли предприниматели".
Около половины третьего ночи блогер Александр Барабашко на своей странице в Facebook написал, что противостояние завершилось.
Напомним, в Киеве, в ночь на 17 декабря, состоялся очередной этап сноса столичных МАФов возле станции метро "КПИ". Активисты назвали его кровавым, потому что во время столкновений с правоохранителями пострадали несколько предпринимателей.