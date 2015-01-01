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В Киеве неизвестные снова громили МАФы, владельцы дали бой "титушкам": опубликованы фото и видео

Сегодня, 07:05
МАФы, политех < >
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Предприниматели-владельцы киосков выступили против нападавших.

МАФы, политех
Facebook.com
В ночь на 22 декабря неизвестные разбили несколько МАФов вблизи станции метро Политехнический институт в Киеве.

Об этом сообщил журналист Василий Апасов на своей странице в Facebook.

Как видно на ролике, против нападавших выступили предприниматели-владельцы киосков.

Между сторонами произошли столкновения. На месте происшествия также находились сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Представители группы "Сила громад" в Facebook сообщают, что "спецвойска приехали вдвое большем составе. Было 2 драки. Есть пострадавшие. Предприниматели дали бой бульдозерам и титушкам. выиграли предприниматели".

Около половины третьего ночи блогер Александр Барабашко на своей странице в Facebook написал, что противостояние завершилось.

Напомним, в Киеве, в ночь на 17 декабря, состоялся очередной этап сноса столичных МАФов возле станции метро "КПИ". Активисты назвали его кровавым, потому что во время столкновений с правоохранителями пострадали несколько предпринимателей.

Теги:  
Киев, МАФы, снос, киоски, ларьки, драка, предприниматели, полиция, КПИ
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