В Киеве обстреляли иномарку, введен план "Перехват"

Инцидент случился сегодня в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что преступление произошло на перекрестке ул. Герцена и Мельникова, правоохранителям о нем стало известно в 14 часов.
"Прохожие сообщили, что слышны выстрелы…", — отметили в пресс-службе.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила авто Mazdа с повреждениями. В салоне находились двое мужчин, они не пострадали. Предварительно установлено, что по улицам двигались две иномарки.
Пассажиры Mercedes несколько раз выстрелили в сторону Mazdа и скрылись. В результате происшествия повреждено водительское боковое и заднее стекла машины, потерпевшие от каких-либо объяснений отказываются.
"… событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского управления полиции. Сейчас проводится проверка и введен план "Перехват", — добавили в отделе коммуникации.
Напомним, 21 февраля в Кропивницком Кировоградской области трое неизвестных ранили местного жителя из огнестрельного оружия и ножом, позже их задержали полицейские. Узнать больше о происшествии можно здесь.