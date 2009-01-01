В Киеве обстреляли иномарку, введен план "Перехват"

Инцидент случился сегодня в Шевченковском районе столицы.

Человек с пистолетом, иллюстрация twitter.com/SputnikATO

В среду, 22 февраля, в Шевченковском районе Киеваиномарку, авто повреждено, никто не пострадал, введен план "Перехват".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло на перекрестке ул. Герцена и Мельникова, правоохранителям о нем стало известно в 14 часов.

"Прохожие сообщили, что слышны выстрелы…", — отметили в пресс-службе.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила авто Mazdа с повреждениями. В салоне находились двое мужчин, они не пострадали. Предварительно установлено, что по улицам двигались две иномарки.

Пассажиры Mercedes несколько раз выстрелили в сторону Mazdа и скрылись. В результате происшествия повреждено водительское боковое и заднее стекла машины, потерпевшие от каких-либо объяснений отказываются.

"… событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского управления полиции. Сейчас проводится проверка и введен план "Перехват", — добавили в отделе коммуникации.

Напомним, 21 февраля в Кропивницком Кировоградской области трое неизвестных ранили местного жителя из огнестрельного оружия и ножом, позже их задержали полицейские. Узнать больше о происшествии можно здесь.