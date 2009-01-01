В Киеве открыли памятник деятелю ОУН, поэтессе Елене Телиге: опубликованы фото и видео

Памятник Телиге установлен на средства столичной общины, и его стоимость — около 8 млн гривен.

Сегодня, 25 февраля в Киеве на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" открыли памятник участнице украинского освободительного движения, выдающемуся деятелю ОУН, поэтессе Елене Телиге.

Как сообщает пресс-служба столичного головы, на мероприятии присутствовали Виталий Кличко, киевляне, представители правительства и духовенства.

"Сегодня мы находимся на месте страшной трагедии, месте, которое стало одним из символов преступлений против человечности. Важно помнить, что здесь произошло, чтить память о невинных жертвах и сохранить ее для будущих поколений. Сохранить как напоминание: такого не должно повториться!" — отметил Кличко во время церемонии открытия памятника.

Мэр столицы также сказал, что в прошлом году Киев и Украина на достойном уровне провели мероприятия по чествованию памяти жертв Бабьего Яра к семьдесят пятой годовщине трагедии.

"Сегодня мы чтим память и открываем памятник общественно-политическому деятелю, участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге. И в ее лице мы чтим всех украинских патриотов, которые боролись и отдали свои жизни за независимую Украину", — подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что памятник установлен на средства столичной общины, и его стоимость — около 8 млн гривен.

"И хочу заверить: обязательство, которое взял на себя как мэр Киева, я намерен выполнить. Здесь за несколько лет будет возведен Мемориал памяти жертв Бабьего Яра. Памяти всех невинно погибших, — рассказал Кличко. — Мы работаем над концепцией мемориала, над сбором средств благотворителей на его сооружение. И историческую память о трагедии мирового масштаба будет отмечено и сохранено".

Министр культуры Евгений Нищук заявил: "Сейчас, на этом месте переполняют разные чувства. Можно сказать даже, что противоположные чувства. С одной стороны, именно сегодня мы вспоминаем эти трагические события, которые происходили ровно 75 лет тому назад, когда в феврале 1942 года на этом месте была убита и Елена Телига и ее муж, и в этот день были убиты сотни украинских патриотов".

Напомним, в Киеве может появится памятник главе Директории и верховному атаману Украинской народной республики Симону Петлюре.

Читайте также по теме: Реабілітація повстанських отаманів як крок до визнання окупації України Росією

фото; видео: Ведомости Украина