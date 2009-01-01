В Киеве открыли улицу Иоанна Павла II и мурал с его изображением, опубликованы фото

Рисунок появился на доме по бульвару Марии Примаченко.

Мурал с изображением святого Иоанна Павла II УНИАН

В воскресенье, 15 октября, в Печерском районе Киева торжественно открыли(поляк, 264-й Папа Римский) и мурал с его изображением.

Об этом пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что рисунок появился на доме №2 по бульвару Марии Примаченко, в мероприятии, в частности, принял участие посол Польши в Украине Ян Пекло и председатель Печерской городской райгосадминистрации Сергей Мартынюк.

"Открытие этого мурала свидетельствует о постоянном выражение дружбы и памяти человека, поддерживавшего Украину, свободу и мир", — сказал польский чиновник.

Мартынюк сообщил, что изображение нарисовал австрийский художник, который просил не называть его имя, оно создано по заказу польского посольства в нашей стране, КГГА и при поддержке советника украинского министра информполитики Гео Лероса.

По данным РАР, которое опирается на сведения пресс-секретаря посольства Польши в Киеве, накануне открытия мурала, возможно, в ночь на 14 октября, неизвестные злоумышленники фломастером сделали антипольские надписи и нарисовали свастику на стене здания, на котором изображен святой. После фиксации полицией акта вандализма коммунальные службы устранили надписи.

Ранее в Киеве возле Майдана Независимости художник из Коста-Рики Мата Руда нарисовал мурал "Берегиня", а в Дарницком районе столицы австралиец Джеймс Река (RekaOne) на стене дома сделал рисунок под названием "Родина-мать".