В Киеве озвучили точную дату обещанного подорожания цен на проезд

Проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы, поскольку коммунальные предприятия не могут работать в убыток и при этом предоставлять комфортные и безопасные услуги", - отметил В.Кличко.
По его словам, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.
"8 грн – это стоимость разовой поездки. Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет в среднем стоить 6,5 грн, и это ниже его себестоимости", - напомнил мэр.
Он добавил, что проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.
Согласно финансовому плану "Киевпастранса", стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте с 15 июля намерены повысить до прогнозируемых 8 грн.
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Напомним, транспортное подорожание коснулось и поездов - с 1 мая "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Второй этап повышения должен состояться с 1 октября.
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