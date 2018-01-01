В Киеве озвучили точную дату обещанного подорожания цен на проезд

Проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.

Полученные от повышения тарифов деньги направят на развитие инфраструктуры транспорта Открытые источники

Мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета в четверг сообщил, что подорожание проезда в Киеве до 8 гривень все-таки состоится, и намечено с 14 июля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы, поскольку коммунальные предприятия не могут работать в убыток и при этом предоставлять комфортные и безопасные услуги", - отметил В.Кличко.

По его словам, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.

"8 грн – это стоимость разовой поездки. Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет в среднем стоить 6,5 грн, и это ниже его себестоимости", - напомнил мэр.

Он добавил, что проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.

Согласно финансовому плану "Киевпастранса", стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте с 15 июля намерены повысить до прогнозируемых 8 грн.



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Напомним, транспортное подорожание коснулось и поездов - с 1 мая "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Второй этап повышения должен состояться с 1 октября.

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