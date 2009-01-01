В Киеве парню проломили голову, попал в реанимацию

Инцидент произошел вчера утром в Святошинском районе столицы.

Скорая помощь, иллюстрация

В понедельник утром, 13 ноября, в Святошинском районе Киева парню, он попал в реанимацию.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, инцидент произошел по адресу ул. Академика Королева, 8.

"… парню пробили голову. Его госпитализировали, но в реанимации он так и не пришел в себя. Разыскиваются все, кто что-либо видел, так как парня нашли уже в таком состоянии", — отмечается в сообщении.

Внимание, на видео есть шокирующие кадры!

Ранее стало известно, что в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева чиновник из структуры МВД Владимир Найда вылетел на своем авто на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, погиб пассажир последней машины, виновника аварии уже задержали.

Видео: facebook.com/KyivOperativ