В Киеве патрульные полицейские сбили пешехода, опубликованы фото с места события

Пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами.

Вечером, 24 октября, в Голосеевском районе города Киева произошло ДТП с участием автомобиля полиции.

Патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на пешехода, сообщает "Эспресо".

На данный момент следствие выясняет, находился ли пешеход на пешеходном переходе, а также какой сигнал светофора был при наезде.

Издание отмечает, что пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами.

Напомним, 23 октября, под Киевом на Кольцевой дороге столкнулись маршрутный автобус и грузовик. В больницу медики увезли трех человек, а еще пятерым — оказали помощь на месте.

фото: espreso.tv