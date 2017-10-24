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В Киеве патрульные полицейские сбили пешехода, опубликованы фото с места события

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Киев, ДТП, полиция < >
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Пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами.

Киев, ДТП, полиция
espreso.tv
Вечером, 24 октября, в Голосеевском районе города Киева произошло ДТП с участием автомобиля полиции.

Патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на пешехода, сообщает "Эспресо".

На данный момент следствие выясняет, находился ли пешеход на пешеходном переходе, а также какой сигнал светофора был при наезде.

Издание отмечает, что пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами.

Напомним, 23 октября, под Киевом на Кольцевой дороге столкнулись маршрутный автобус и грузовик В больницу медики увезли трех человек, а еще пятерым — оказали помощь на месте.

фото: espreso.tv

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Киев, Голосеево, полиция, ДТП, авария, пешеход
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