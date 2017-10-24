В Киеве патрульные полицейские сбили пешехода, опубликованы фото с места события

Пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами.
Патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на пешехода, сообщает "Эспресо".
На данный момент следствие выясняет, находился ли пешеход на пешеходном переходе, а также какой сигнал светофора был при наезде.
Издание отмечает, что пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами.
Напомним, 23 октября, под Киевом на Кольцевой дороге столкнулись маршрутный автобус и грузовик. В больницу медики увезли трех человек, а еще пятерым — оказали помощь на месте.
фото: espreso.tv