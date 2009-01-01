В Киеве переименуют станцию метро "Петровка"

Сегодня, комиссия по вопросам переименований КГГА приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" в "Почайна".

Такое решение поддержала комиссия по вопросам переименований КГГА, сообщает пресс-служба "Самопомочі".

Для того, чтобы переименование состоялось, решение должны поддержать депутаты Киевской городской государственной администрации.

"Переименование должно состояться, поскольку это решение соответствует закону о декоммунизации. Петровка названа в честь революционера Петровского, который достаточно много натворил беды для Украины, а Почайна — это название реки, которая там протекает. Соответственно, лучшего названия не придумать. Члены комиссии единогласно поддержали инициативу", — прокомментировал депутат "Объединения "Самопоміч"-Киев Константин Богатов, инициировавший изменения.

Соавтор инициативы — основательница организации "Общественное движение Почайна" Аннабелла Морина.

Отмечается, что решению комиссии КГГА предшествовали общественные обсуждения, которые длились 2 месяца. В них приняли участие почти 2 тысячи киевлян, 73% из них поддержали изменение названия станции метро.

Мало кому известно, что в глубине Петровки, в промзоне протекает русло Почайной — легендарной, почти исчезнувшего правого притока Днепра, которая известна как место крещения Руси князем Владимиром.

Стоит также отметить, что на сайте Киевгорсовета жители столицы предлагали переименовать станцию метро "Петровка" в "Бандеровку".

Напомним, по состоянию на июль месяц 2017 года согласно закону о декоммунизации, в Киеве осталось переименовать еще 23 улицы.