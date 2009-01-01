В Киеве подросток ограбил цветочный киоск: хотел подарить любимой розы

Инцидент случился возле одной из станций метро.

Розы kyiv.npu.gov.ua

В Шевченковском районе Киева подросток ограбил цветочный киоск, чтобы подарить любимой розы, его

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы, ссылаясь на старшего участкового офицера полиции Шевченковского управления Александра Антоненко.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился в подземном переходе возле станции метро "Нивки", парень забрал 76 роз стоимостью почти 3 тыс. 200 гривен.

"Дождавшись, пока продавцы отвлеклись, выхватил из вазы охапку роз и побежал прочь. На крики пострадавших о помощи прибежали участковые офицеры полиции, которые находились неподалеку", — отметили в пресс-службе.

Правоохранителям потерпевшие назвали приметы подростка и сказали, в какую сторону он побежал.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

"Мы с участковым Сергеем Карпенко хорошо знаем территорию обслуживания и сразу поняли, где можно найти парня. Поспешили дворами наперерез и увидели парня с букетом роз, который подходил по внешним признакам. Его и доставили в управление полиции", — сказал Антоненко.

В присутствии своих родных подросток — 15-летний уроженец Винницы — признался в содеянном и рассказал, что взял цветы, чтобы подарить своей подруге. Начато уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

"Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении грабежа. В настоящее время он отпущен домой под личное обязательство", — добавили в отделе коммуникации.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 8 марта в Голосеевском районе Киева расстреляли иномарку бизнесмена, он был за рулем и умер на месте преступления, двое детей госпитализированы. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua