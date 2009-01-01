В Киеве похоронили блаженнейшего Любомира Гузара, опубликованы фото и видео

"Мы с детства вам подражали", — сказал племянник Гузара во время литургии.

Простится с блаженнейшим Гузаром к Патриаршему собору пришли тысячи людей. Reuters

Сегодня, 5 июня, в Киеве во крипте Патриаршего собора Воскресения Христова похоронили кардинала Украинской греко-католической церкви,

В заупокойной архиерейской литургии приняли участие более 600 священнослужителей из разных епархий Украины, а также из-за рубежа. Простится с блаженнейшим к Патриаршему собору пришли тысячи людей, пишет УНИАН.

Примерно с 11-ти до 14 часов дня продолжалась литургия в Патриаршем соборе — именно Любомир закладывал первый камень в начале его строительства.

Племянник блаженнейшего Любомира Гузара Роман взял слово во время литургии в крипте Патриаршего собора, пишет ТСН.

Он вспоминал о том, как Гузар повлиял на взросление и становление личностей как его, так и его братьев и сестер.

"Вы были большой частью нашей жизни с самого начала. Мы с детства вам подражали. Как-то поставили алтарь и делали вид, что мы священники. Когда мы подрастали, вы давали нам духовные указания. Мы искренне благодарны вам, что вы обогатили нашу жизнь, став нашим хорошим дядей", — сказал Роман. После того священнослужители пронесли гроб с телом Любомира к усыпальнице киевского собора, где блаженнейший нашел вечный покой. Гроб запаяли под алтарем собора.

Напоследок священнослужители прочитали "Отче наш".

Напомним, глава УГКЦ в 2005-2011 годах блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни. В феврале 2011 года папа Бенедикт XVI принял его отречение от правительства верховного архиепископа Украинской греко-католической церкви. Соответствующую просьбу святейшему отцу глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет.

Траурный кортеж с телом верховного архиепископа-эмерита УГКЦ 1 июня отправился во Львов, 4 июня он прибыл в киевский Патриарший собор Воскресения Христова.

видео: Радіо Свобода