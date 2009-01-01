В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке, опубликованы фото

На улице Гончара был задержан пьяный мужчина, устроивший стрельбу.

В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу @dtp.kiev.ua

В воскресенье, 27 августа, в одном из парков Киева неизвестный устроил стрельбу из револьвера.

Об этом сообщает dtp.kiev.uaна странице в Facebook.

"Сейчас в парке на улице Гончара был задержан пьяный (?) мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер". СОГ и патруль полиции с подкреплением приехали через пару минут с момента вызова. Мужчина задержан. Обстоятельства происшествия уточняются", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске в результате конфликта и стрельбы есть раненый.

Фото: @dtp.kiev.ua.