В Киеве посреди улицы нашли зарезанного мужчину

Рядом с телом 33-летнего мужчины находились его родные.

В Киеве на улице Приорской (Полупанова) неизвестные смертельно ранили мужчину ножом.

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции.

31 января около 3 часов ночи на месте происшествия полицейские обнаружили тело без признаков жизни и с признаками насильственной смерти.

Рядом с телом 33-летнего мужчины находились его родные. Они описали патрульным приметы троих нападавших и рассказали: "Около 15 минут назад возле магазина возник конфликт, во время которого на него напали несколько мужчин, ударили его ножом в живот и разбежались".

Не более чем через 10 минут после этого инспекторы задержали похожего по описанию 33-летнего мужчину — на его одежде были пятна, похожие на кровь, а сам он был в неадекватном состоянии. Родные убитого подтвердили, что видели этого человека в компании нападавших.

Напомним, в Киеве в одном из магазинов мужчина с ножом напал на продавщицу.