В Киеве посреди улицы похитили женщину, опубликовано видео

Злоумышленники ждали свою жертву у входа в супермаркет.

В Киеве посреди улицы похитили женщину Сегодня

В субботу, 18 ноября, в Киеве неизвестные на глазах у прохожих похитили женщину, которая гуляла с собакой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на проспекте Тычины. "У нас на Тычины возле Гоголь-паба женщину до 30 лет выкрали. Машина подъехала, ее туда затолкнули, люди отбить не смогли", — сообщили очевидцы.

Злоумышленники ждали свою жертву у входа в супермаркет, потом дождавшись когда она выйдет из магазина, перехватили ее на пешеходном переходе, затолкали в свою машину (Hundai, бежевого цвета, AI3956ЕО) и двинулись прочь.

Позднее канал Aralexs Berline в YouTube опубликовал видео с камеры наблюдения с моментом похищения. Из-за происшествия в столице уже объявили план "Перехват".

Напомним, ранее на Киевщине поймали бандитов, похитивших женщину-врача.