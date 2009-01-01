В Киеве посреди улицы похитили женщину, опубликовано видео

Злоумышленники ждали свою жертву у входа в супермаркет.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на проспекте Тычины. "У нас на Тычины возле Гоголь-паба женщину до 30 лет выкрали. Машина подъехала, ее туда затолкнули, люди отбить не смогли", — сообщили очевидцы.
Злоумышленники ждали свою жертву у входа в супермаркет, потом дождавшись когда она выйдет из магазина, перехватили ее на пешеходном переходе, затолкали в свою машину (Hundai, бежевого цвета, AI3956ЕО) и двинулись прочь.
Позднее канал Aralexs Berline в YouTube опубликовал видео с камеры наблюдения с моментом похищения. Из-за происшествия в столице уже объявили план "Перехват".
Напомним, ранее на Киевщине поймали бандитов, похитивших женщину-врача.