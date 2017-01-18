В Киеве посреди улицы убили девушку

Вероятная причина смерти — сильный удар по голове.

Житомир-info В Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство.

В сообщении говорится, что посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить, пишет "Эспрессо".

Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.

По предварительной информации, погибшая 1987 года рождения. Вероятная причина смерти — сильный удар по голове.

Следствие выясняет обстоятельства убийства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в полиции рассказали подробности убийства семьи в Киеве.

фото: espreso.tv