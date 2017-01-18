В Киеве посреди улицы убили девушку

Вероятная причина смерти — сильный удар по голове.
В Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство.
В сообщении говорится, что посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить, пишет "Эспрессо".
Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.
По предварительной информации, погибшая 1987 года рождения. Вероятная причина смерти — сильный удар по голове.
Следствие выясняет обстоятельства убийства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.
Напомним, в полиции рассказали подробности убийства семьи в Киеве.
фото: espreso.tv