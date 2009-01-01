В Киеве поймали известного грузинского "вора в законе", опубликовано видео задержания

Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава задержан в Киеве в результате спецоперации.

В Киеве поймали известного грузинского "вора в законе" Скриншот видео с youtube.com

В Киеве задержан известный во многих странах "вор в законе" , проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook.

"Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно осужденный по тяжким статьям (разбой, грабеж), задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД. "Вор в законе" задержан в одном из столичных ресторанов вместе с "соратниками", — написал Аваков.

Министр отметил, что Кардава был "коронован" в Москве в 1996 году, когда ему было всего 21 год, что говорит о высокой профессиональный "квалификации".

По словам Авакова, сотрудники полиции проверяют оперативную информацию о его причастности к совершению ряда преступлений на территории Украины и связи с членами организованных преступных группировок, действующих на территории Украины.

"При задержании у подозреваемого изъят, возможно поддельный, паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя (скорее всего, подделан в расчете на сложность проверки достоверности информации в базах данных аннексированного Крыма)", — написал Аваков.

Министр добавил, что из открытых источников известно, что Кардава является одним из организаторов так называемых "коммерческих коронаций" воров в законе в постсоветских странах.

Кроме того, по словам Авакова, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Также проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины за год выдворили 14 воров в законе, подконтрольных ФСБ.

Видео: VSE VIDEO.