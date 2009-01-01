В Киеве поймали известного грузинского "вора в законе", опубликовано видео задержания

Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава задержан в Киеве в результате спецоперации.
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook.
"Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно осужденный по тяжким статьям (разбой, грабеж), задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД. "Вор в законе" задержан в одном из столичных ресторанов вместе с "соратниками", — написал Аваков.
Министр отметил, что Кардава был "коронован" в Москве в 1996 году, когда ему было всего 21 год, что говорит о высокой профессиональный "квалификации".
По словам Авакова, сотрудники полиции проверяют оперативную информацию о его причастности к совершению ряда преступлений на территории Украины и связи с членами организованных преступных группировок, действующих на территории Украины.
"При задержании у подозреваемого изъят, возможно поддельный, паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя (скорее всего, подделан в расчете на сложность проверки достоверности информации в базах данных аннексированного Крыма)", — написал Аваков.
Министр добавил, что из открытых источников известно, что Кардава является одним из организаторов так называемых "коммерческих коронаций" воров в законе в постсоветских странах.
Кроме того, по словам Авакова, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Также проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что из Украины за год выдворили 14 воров в законе, подконтрольных ФСБ.
Видео: VSE VIDEO.