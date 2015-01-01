В Киеве поймали мошенника: под видом полковника ВСУ собирал деньги для участников АТО

Злоумышленник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
По ее данным, мужчину поймали возле железнодорожного вокзала при регистрации в один из хостелов, он уже имел проблемы с законом за подделку документов и незаконное хранение оружия.
"Злоумышленник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям", — отметили в пресс-службе.
После задержания у мошенника изъяли поддельные удостоверения полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий, а также специальное техническое средство для сканирования радиочастот.
"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие", — добавили в СБУ.
Ранее в Киеве разоблачили незаконную деятельность организованной преступной группы, которая за вознаграждение подрабатывала паспорта и другие документы, дающие право на беспрепятственное пересечение госграницы Украины.