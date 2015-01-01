В Киеве поймали мошенника: под видом полковника ВСУ собирал деньги для участников АТО

Злоумышленник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников, отметили в СБУ.

Задержанный злоумышленник flickr.com/securityserviceofukraine

В Киевемошенника, который, представляясь полковником, собирал деньги на "материальную поддержку участников".

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По ее данным, мужчину поймали возле железнодорожного вокзала при регистрации в один из хостелов, он уже имел проблемы с законом за подделку документов и незаконное хранение оружия.

"Злоумышленник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям", — отметили в пресс-службе.

Поддельное удостоверение flickr.com/securityserviceofukraine

После задержания у мошенника изъяли поддельные удостоверения полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий, а также специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие", — добавили в СБУ.

Ранее в Киеве разоблачили незаконную деятельность организованной преступной группы, которая за вознаграждение подрабатывала паспорта и другие документы, дающие право на беспрепятственное пересечение госграницы Украины.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine