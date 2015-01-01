Сегодня, 16:58 RSS

В Киеве поймали мошенника: под видом полковника ВСУ собирал деньги для участников АТО

Сегодня, 15:00

Злоумышленник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников, отметили в СБУ.

Киев,полковник,ВСУ,мошенник,АТО
Задержанный злоумышленник flickr.com/securityserviceofukraine
В Киеве силовики задержали мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Сил Украины, собирал деньги на "материальную поддержку участников антитеррористической операции".

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По ее данным, мужчину поймали возле железнодорожного вокзала при регистрации в один из хостелов, он уже имел проблемы с законом за подделку документов и незаконное хранение оружия.

"Злоумышленник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям", — отметили в пресс-службе.

Киев,полковник,ВСУ,мошенник,АТО
Поддельное удостоверение flickr.com/securityserviceofukraine

После задержания у мошенника изъяли поддельные удостоверения полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий, а также специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие", — добавили в СБУ.

Ранее в Киеве разоблачили незаконную деятельность организованной преступной группы, которая за вознаграждение подрабатывала паспорта и другие документы, дающие право на беспрепятственное пересечение госграницы Украины.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine

Теги:  
Киев, полковник, ВСУ, мошенник, АТО, СБУ
ПО МАТЕРИАЛАМ: