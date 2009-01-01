В Киеве поймали пропагандиста российского НТВ с "аккредитацией" ДНР

В отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины и в настоящее время они его опрашивают.

В Киеве поймали пропагандиста НТВ Радио Свобода

В Киеве правоохранители задержали пропагандиста российского канала НТВ , корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслава Немышева за совершение уголовного правонарушения.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Гражданин РФ Немышев задержан полицией за совершение уголовного правонарушения и был доставлен в райуправление", — сообщил источник.

Собеседник агентства также сообщил, что у Немышева была обнаружена "аккредитация" террористической ДНР, в связи с чем в отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины и в настоящее время они его опрашивают.

Ранее о задержании Немышева в Киеве сообщил сайт телеканала НТВ.

"Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", — сообщается на сайте.

В сообщении уточняется, что связи с Немышевым нет. "Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", — уточняется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины выдворили пропагандистку российского "Первого канала".