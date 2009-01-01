В Киеве поймали пропагандиста российского НТВ с "аккредитацией" ДНР

В отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины и в настоящее время они его опрашивают.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правоохранительных органах.
"Гражданин РФ Немышев задержан полицией за совершение уголовного правонарушения и был доставлен в райуправление", — сообщил источник.
Собеседник агентства также сообщил, что у Немышева была обнаружена "аккредитация" террористической ДНР, в связи с чем в отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины и в настоящее время они его опрашивают.
Ранее о задержании Немышева в Киеве сообщил сайт телеканала НТВ.
"Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", — сообщается на сайте.
В сообщении уточняется, что связи с Немышевым нет. "Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", — уточняется в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что из Украины выдворили пропагандистку российского "Первого канала".