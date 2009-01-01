В Киеве поймали разбойников: ограбили магазин, продавца избили и закрыли в туалете

Преступление произошло в Печерском районе столицы, отметили в полиции.
Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в столице.
По его данным, в городе был введен план "Перехват", позже правоохранители задержали нападавших.
"Наряд группы реагирования Управления полиции охраны обнаружил на ул. Коновальца автомобиль, указанный в ориентировке — Volkswagen синего цвета", — отметили в ведомстве.
Подозреваемое транспортное средство было заблокировано, а люди, находившиеся в нем, задержаны. При осмотре в авто найдена бытовая техника, также указанная в ориентировке: злоумышленники успели забрать из магазина телевизоры, планшеты, приставками и деньги.
Подозреваемых — 21-летнюю и 32-летнего киевлян — доставили в Печерское управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия. Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
Напомним, 20 марта в Святошинском районе Киева злоумышленники напали на авто частной охранной фирмы, разбили стекло и забрали из салона сумку с деньгами. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: guard.np.gov.ua