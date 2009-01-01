В Киеве поймали разбойников: ограбили магазин, продавца избили и закрыли в туалете

Преступление произошло в Печерском районе столицы, отметили в полиции.

Вещи, найденные в остановленном авто guard.np.gov.ua

В Печерском районе Киевав масках ворвались в магазин, избили продавца, закрыли его в туалете, после чего вынесли товар, забрали из кассы деньги и скрылись на иномарке.

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в столице.

По его данным, в городе был введен план "Перехват", позже правоохранители задержали нападавших.

"Наряд группы реагирования Управления полиции охраны обнаружил на ул. Коновальца автомобиль, указанный в ориентировке — Volkswagen синего цвета", — отметили в ведомстве.

Подозреваемое транспортное средство было заблокировано, а люди, находившиеся в нем, задержаны. При осмотре в авто найдена бытовая техника, также указанная в ориентировке: злоумышленники успели забрать из магазина телевизоры, планшеты, приставками и деньги.

Подозреваемых — 21-летнюю и 32-летнего киевлян — доставили в Печерское управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия. Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Напомним, 20 марта в Святошинском районе Киева злоумышленники напали на авто частной охранной фирмы, разбили стекло и забрали из салона сумку с деньгами. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: guard.np.gov.ua