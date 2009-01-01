В Киеве пожар подземных кабельных сетей оставил без электричества сто жилых домов

Электроснабжение ТРЦ Ocean Plaza в 18.02 восстановлено за счет резервных источников.

В Киеве без электричества остались сто жилых домов Корреспондент

Во вторник вечером, 22 августа, в результате возгорания подземных кабельных сетей у станции метро "Демеевская" в Киеве без электроснабжения осталось около ста жилых домов.

Об этом идет речь в сообщении "Киевэнерго" в Facebook.

Отмечается, что обесточены дома по улицам: П. Лумумбы, Кудри, Подвысоцкого, на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки, а также жилой комплекс "Французский квартал" и ТРЦ Ocean Plaza. Бригады ликвидируют последствия аварии. Электроснабжение ТРЦ Ocean Plaza в 18.02 восстановлено за счет резервных источников.

Причины аварии выясняются.

Напомним, ранее из-за аварии в энергосети Киева и области: в "Укрэнерго" заявили о внешнем вмешательстве.