В Киеве пожар подземных кабельных сетей оставил без электричества сто жилых домов

Электроснабжение ТРЦ Ocean Plaza в 18.02 восстановлено за счет резервных источников.
Об этом идет речь в сообщении "Киевэнерго" в Facebook.
Отмечается, что обесточены дома по улицам: П. Лумумбы, Кудри, Подвысоцкого, на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки, а также жилой комплекс "Французский квартал" и ТРЦ Ocean Plaza. Бригады ликвидируют последствия аварии. Электроснабжение ТРЦ Ocean Plaza в 18.02 восстановлено за счет резервных источников.
Причины аварии выясняются.
Напомним, ранее из-за аварии в энергосети Киева и области: в "Укрэнерго" заявили о внешнем вмешательстве.