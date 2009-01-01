В Киеве преступник до угона маршрутки обворовал магазин

У неизвестного был подельник, сказал глава Нацполиции.

Маршрутка, которую угнал неизвестный facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве, устроил стрельбу и ранил полицейского после того, как обворовал магазин.

Об этом глава Нацполиции Сергей Князев рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время он уточнил, что у злоумышленник был подельник.

"Человек, который накануне совершил в столице стрельбу с погоней, действовал не сам. Перед этим он с соучастниками обворовал магазин, а уже потом, угрожая оружием, угнал маршрутку", — отметил собеседник.

Напомним, 2 марта в Киеве на ул. Малышко, 15 мужчина, угрожая пистолетом, выгнал из маршрутки водителя и открыл огонь, пассажиры выскочили из авто. Злоумышленник уехал, за ним начали гнаться правооохранители. Маршрутка протаранила два авто, потом она остановилась, угонщик покинул машину и скрылся.