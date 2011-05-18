В Киеве презентовали уникальное издание "Кобзаря"

В музее Шевченко продемонстрировали уникальное издание "Кобзаря" высотой 2 м и шириной 1,45 м,

В Киеве к 203-й годовщине со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко презентовали самый большой в мире "Кобзарь".

В музее Шевченко в Киеве продемонстрировали уникальное издание "Кобзаря" высотой 2 м и шириной 1,45 м, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вы можете видеть уникальное издание "Кобзаря", высотой 2 метра. Это самый большой "Кобзарь" в мире. Мы сегодня это констатируем", — сказала директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

В книге представлены несколько произведений авторства Шевченко: Мені тринадцятий минало, Заповіт и І виріс я на чужині.

Кроме того, в рамках проекта "Нас объединяет Шевченковское слово" послы и представители иностранных государств в Украине представили литературные произведения своих стран.

Напомним, в Киеве вручили Шевченковскую премию, которую получили: режиссер Степан Коваль за мультипликационный цикл "Моя страна — Украина", Николай Малышко за скульптуру "Линия", композитор Богдана Фроляк за музыку на произведения Тараса Шевченко и поэт Иван Малкович за книгу стихов "Подорожник с новыми стихами".