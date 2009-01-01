В Киеве в квартире прогремел взрыв, пострадал парень: фото с места происшествия

Инцидент случился в Голосеевском районе столицы.

Место происшествия npu.gov.ua

В четверг днем, 14 сентября, в Голосеевском районе Киева в одной из квартир во время заправки холодильника фреоном, пострадал парень-мастер.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Генерала Родимцева, копы узнали о нем около 14:00.

"Прибыв на вызов, медики сразу госпитализировали 19-летнего парня. Правоохранители выяснили, что потерпевший заправлял холодильник фреоном", — отметили в Нацполиции.

В результате взрыва "мастер получил ожоговые ранения рук и лица". Кроме того, в квартире сотрудники полиции обнаружили поврежденные межкомнатные двери и стекла окон.

Место происшествия npu.gov.ua

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — мужчина погиб, женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что машина взорвалась после того, как сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.

Фото: npu.gov.ua