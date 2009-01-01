В Киеве прохожие поймали грабителя, отобравшего у мужчины телефон

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

В Соломенском районе Киева парень брызнул в лицо местному жителю газом из баллончика, отобрал телефон, который тот хотел продать, и пытался сбежать,прохожие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Новополевой.

"В полицию позвонили граждане, которые сообщили о том, что они держат 21-летнего парня, который совершил грабеж", — отметили в пресс-службе.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям потерпевший рассказал о том, что через Интернет решил продать смартфон, нашел потенциального покупателя и договорился встретиться с ним на ул. Новополевой.

"На встречу пришел парень и сел в автомобиль, но после осмотра телефона брызнул продавцу в лицо газом из баллончика и выскочил на улицу. Пострадавший попытался догнать его, но уронил свой телефон, злоумышленник его тоже подхватил и начал убегать", — добавили в отделе коммуникации.

На крики киевлянина о помощи отреагировали прохожие, которые догнали грабителя и держали до приезда полиции. Сейчас тот задержан. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева в одном из кафе между тремя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, неизвестный несколько раз ударил своего оппонента ножом.

Фото: kyiv.npu.gov.ua