В Киеве совершен наглый грабеж, задержаны три злоумышленника

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация Скриншот

В Соломенском районе Киева трое злоумышленников проникли в квартиру пенсионерки, которая была дома, забрали у нее некоторые вещи, небольшую сумму денег и скрылись, ихвозле дома потерпевшей.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на Отрадном проспекте, жертвой грабежа стала 76-летняя женщина.

"Путем подбора ключей к входной двери злоумышленники проникли в квартиру. Угрожая насилием хозяйке квартиры, молодчики забрали наручные часы, два серебряных кольца, небольшую сумму денег, сумку с личными вещами", — отметили в полиции.

После преступления грабители пыталась скрыться, но их сразу задержала полиция, которую вызвали соседи, услышав крики пенсионерки о помощи. Правоохранители выяснили, что задержанные — жители Соломенского района, ранее были судимы за кражи, разбои и грабежи.

По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Одному злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве возле станции метро "Васильковская" несовершеннолетние парни ограбили местного жителя, позже их задержали копы. Узнать больше о преступлении можно здесь.