В Киеве произошел пожар: погибла женщина, ее дочь попала в реанимацию

Возгорание случилось вчера в Деснянском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В среду, 22 февраля, в Деснянском районе Киева в одной из квартир, погибла женщина, ее дочь попала в реанимацию.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Издание уточнило, что возгорание случилось на Выгуровском бульваре, 5.

"Предварительно, на месте происшествия погибла женщина, которая болела и лежала в постели", — отметили журналисты.

Дочь погибшей госпитализировали в критическом состоянии. На месте инцидента работало три отделения спасателей, однако квартира выгорела дотла. Возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева в одной из квартир произошел пожар, на месте происшествия нашли мертвым парня с ножевым ранением и ожогами. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua