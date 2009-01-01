В Киеве произошел пожар: погибла женщина, ее дочь попала в реанимацию

Возгорание случилось вчера в Деснянском районе столицы.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
Издание уточнило, что возгорание случилось на Выгуровском бульваре, 5.
"Предварительно, на месте происшествия погибла женщина, которая болела и лежала в постели", — отметили журналисты.
Дочь погибшей госпитализировали в критическом состоянии. На месте инцидента работало три отделения спасателей, однако квартира выгорела дотла. Возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева в одной из квартир произошел пожар, на месте происшествия нашли мертвым парня с ножевым ранением и ожогами. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua