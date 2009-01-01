В Киеве произошла авария и стрельба, есть раненые — СМИ

Инциденты якобы случились в Печерском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В пятницу, 18 августа, в Печерском районе Киева произошла авария,, есть раненые.

Об этом на своей странице в Facebook пишет dtp.kiev.ua, ссылаясь на данные очевидцев.

В то же время издание уточнило, что инциденты произошли на бульваре Дружбы Народов.

"Со слов свидетелей, у одного человека пуля в спине, у второго — в колене... При столкновении из одной машины все начали разбегаться и остальные — начали заламывать...", — отмечается в сообщении.

Полиция отреагировала оперативно и быстро приехала на место происшествия, там также работали несколько бригад скорой помощи.

Ранее СМИ писали, что в Киеве на ул. Зоологической неизвестные злоумышленники в медицинских масках стреляли в мужчину, отобрали у него сумку и скрылись, в столице был введен план "Перехват".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua