В Киеве произошло масштабное ДТП, обошлось без жертв

Авария случилась прошлой ночь на проспекте Степана Бандеры.

Поврежденный автомобиль facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на понедельник, 4 сентября, в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей, один из них также, к счастью, обошлось без жертв.

Об этом dtp.kiev.ua пишет на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова участников аварии.

В то же время издание уточнило, что масштабное ДТП случилось на проспекте Степана Бандеры.

По его данным, там водитель Skoda из-за технической неисправности остановился в крайней правой полосе.

Позже едущий со значительной скоростью микроавтобус Peugeot поздно заметил выставленный им знак аварийной остановки, и, уходя, от столкновения, зацепил Daewoo Lanos, который ехал в левой полосе. От удара Peugeot развернуло, отбросило сначала в заднюю часть Skoda, а потом в отбойник.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева — на Кольцевой дороге — водитель на легковушке на большой скорости протаранил грузовик, погибли два человека, еще столько же — травмированы и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua