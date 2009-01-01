В Киеве произошло масштабное ДТП, обошлось без жертв

Авария случилась прошлой ночь на проспекте Степана Бандеры.
Об этом dtp.kiev.ua пишет на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова участников аварии.
В то же время издание уточнило, что масштабное ДТП случилось на проспекте Степана Бандеры.
По его данным, там водитель Skoda из-за технической неисправности остановился в крайней правой полосе.
Позже едущий со значительной скоростью микроавтобус Peugeot поздно заметил выставленный им знак аварийной остановки, и, уходя, от столкновения, зацепил Daewoo Lanos, который ехал в левой полосе. От удара Peugeot развернуло, отбросило сначала в заднюю часть Skoda, а потом в отбойник.
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева — на Кольцевой дороге — водитель на легковушке на большой скорости протаранил грузовик, погибли два человека, еще столько же — травмированы и госпитализированы в тяжелом состоянии.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua