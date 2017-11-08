Сегодня, 11:09 RSS

В Киеве произошла масштабная авария, есть жертва: фото с места ДТП

Сегодня, 10:38
Киев,ДТП,авария,жертва < >
< >
1 / 7 Последствия аварии (espreso.tv)

Инцидент случился в Соломенском районе столицы.

Киев,ДТП,авария,жертва
Последствия аварии espreso.tv
В Соломенском районе Киева произошла авария с участием трех автомобилей — Hyundai, Chery и Renault Logan, погиб один человек, еще один — попал в больницу.

Об этом пишет espreso.tv.

В то же время издание уточнило, что мастшабное ДТП случилось на ул. Вадима Гетьмана возле станции метро "Шулявская".

По словам его участников, водитель Hyundai на большой скорости выехал встречку и влетел в лоб Chery. Потом в последнее авто въехал Renault. Водитель Chery погиб.

Напомним, 4 ноября в Оболонском районе Киева маршрутка возле остановки наехала на людей, скончались местные жители — супружеская пара. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: espreso.tv

Теги:  
Киев, ДТП, авария, жертва
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...