В Киеве пропали два маленьких братика: ушли к стоматологу и не вернулись, опубликовано фото

Последнее известное место пребывания мальчиков — улица Шелковичная.

Мальчики домой не вернулись. Facebook.com

В Киеве пропали два маленьких мальчика, которые ушли к стоматологу и не вернулись.

Об этом написал журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

По его информации, Днепровское районное управление полиции Киева разыскивает двух пропавших без вести братьев, 8 и 6 лет.

"Братья Ковальчук Илья Владимирович 10.12.2009 года рождения и Ковальчук Никита Владимирович 04.05.2011 года рождения отправились к стоматологу 18 января в 11:50 и после этого домой не вернулись", — пишет он.

Отвести детей к стоматологу собиралась их мама Ковальчук Анна Александровна, которая состоит на учете психиатра и страдает периодическими психическими расстройствами.



Дети были одеты в куртки и шапки как на фото, Никита был в джинсы синего цвета и обут в черные ботинки на "липучке". На Илье были черных школьные брюки и кожаные ботинки серого цвета с зелеными вставками на шнурках.



Последнее известное место пребывания мальчиков — улица Шелковичная.



Если вам известно их место пребывание или вы владеете другой информацией, позвоните отцу детей по телефону 063 211 28 44 (Владимир) или дежурному по Днепровском РУ полиции в Киеве по телефону 044 559-51-85 или 102.

Напомним, в Киеве трое детей, которых на пешеходном переходе сбил внедорожник, попали в больницу, по предварительной информации, в результате аварии один ребенок получил перелом бедра, еще двое — незначительные травмы.

фото: dtp.kiev.ua