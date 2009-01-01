В Киеве прошли акции ко Дню сопротивления оккупации Крыма, опубликованы фото и видео

Несколько сотен человек собрались на Алее Героев Небесной сотни возле Майдана Независимости.

Прошли акции ко Дню сопротивления оккупации Крыма facebook.com/e.seitbullaeva

В воскресенье, 26 февраля, в центре Киева состоялся марш и митинг крымских татар, ряда украинских общественных организаций, приуроченный ко "Дню сопротивления Крыма российской оккупации", а также в поддержку проживающих на временно оккупированной РФ территории Крыма

Об этом идет речь в сообщении "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что в воскресенье днем несколько сотен человек собрались на Алее Героев Небесной сотни возле Майдана Независимости.

Участники акции с государственными флагами Украины и национальными флагами крымскотатарского народа, а также портретами удерживаемых в РФ политических заключенных, которые прошли маршем по маршруту ул. Институтская — Грушевского — Европейская площадь, откуда вернулись на Майдан Независимости, где провели митинг.

Перед собравшимися выступили духовные и политические лидеры крымскотатарского народа, общественные активисты. Выступавшие вспоминали события трехлетней давности в Крыму, подняли проблему политических репрессий на оккупированном Россией полуострове и иных проблем, возникших после аннексии Крыма РФ.

В резолюции по итогам митинга его участники призвали международное сообщество более активно и решительно использовать все возможные рычаги давления на РФ с тем, чтобы последняя прекратила оккупацию полуострова.

Собравшиеся также призвали власти Украины активнее работать над освобождением политических заключенных во временно оккупированном Крыму, решением проблем внутренне перемещенных лиц и над закреплением в Конституции Украины статуса национально-культурной автономии крымскотатарского народа.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заверил, что власти продолжат поддерживать украинцев во временно оккупированном Крыму.

Фото: facebook.com/e.seitbullaeva, facebook.com/gayana.yuksel.

Видео: facebook.com/e.seitbullaeva.