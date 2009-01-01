В Киеве прошли акции ко Дню сопротивления оккупации Крыма, опубликованы фото и видео

Несколько сотен человек собрались на Алее Героев Небесной сотни возле Майдана Независимости.
Об этом идет речь в сообщении "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что в воскресенье днем несколько сотен человек собрались на Алее Героев Небесной сотни возле Майдана Независимости.
Участники акции с государственными флагами Украины и национальными флагами крымскотатарского народа, а также портретами удерживаемых в РФ политических заключенных, которые прошли маршем по маршруту ул. Институтская — Грушевского — Европейская площадь, откуда вернулись на Майдан Независимости, где провели митинг.
Перед собравшимися выступили духовные и политические лидеры крымскотатарского народа, общественные активисты. Выступавшие вспоминали события трехлетней давности в Крыму, подняли проблему политических репрессий на оккупированном Россией полуострове и иных проблем, возникших после аннексии Крыма РФ.
В резолюции по итогам митинга его участники призвали международное сообщество более активно и решительно использовать все возможные рычаги давления на РФ с тем, чтобы последняя прекратила оккупацию полуострова.
Собравшиеся также призвали власти Украины активнее работать над освобождением политических заключенных во временно оккупированном Крыму, решением проблем внутренне перемещенных лиц и над закреплением в Конституции Украины статуса национально-культурной автономии крымскотатарского народа.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заверил, что власти продолжат поддерживать украинцев во временно оккупированном Крыму.
Фото: facebook.com/e.seitbullaeva, facebook.com/gayana.yuksel.
Видео: facebook.com/e.seitbullaeva.