В Киеве проверят пожарную безопасность торговых точек у метро - Кличко

Объекты с нарушением безопасности закроют.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил управлению по чрезвычайным ситуациям КГГА проверить все торговые помещения и объекты вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности, сообщает пресс-служба мэра

"Проверки должны быть осуществлены безотлагательно и тщательно. Случай с воспламенением магазина у станции метро"Левобережная "- это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших, - отметил Кличко. - Я благодарю киевских спасателяей, которые сработали оперативно и профессионально. Но мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности ", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Напомним, вчера вблизи станции метро "Левобережная" разгорелся пожар - горяели киоски возле входа в метро. Из-за задымления метрополитен объявил о закрытии станции "Левобережная" на вход и выход.